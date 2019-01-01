البطانيات الثقيلة تقلل من التوتر وتفيد في الشعور بالعناق

تستخدم البطانيات ذات الوزن الثقيل للاستفادة من الرغبة العميقة في الشعور بالعناق، ويقال إنها تقلل من التوتر والقلق وتساعد على النوم.



هذه البطانيات مصنوعة من القطن، مع العشرات من "الألواح" الصغيرة المليئة بالخرز الزجاجي المربوط بها، ويتراوح وزنها بين 5 و15 كيلوجرام، وهي أثقل بكثير من البطانيات العادية.

النظرية وراء هذه البطانيات، هي أن الوزن يخلق شعورا بالأمان، ويساعد على الاسترخاء والنوم، من خلال الشعور بأن المستخدم ينام داخل ما يشبه الشرنقة كما أوضحت الدكتورة نيرينا راملاخان خبيرة النوم ومستشارة شركة سايلنت نايت المصنعة للبطانيات.



وتعتمد البطانيات الثقيلة على آلية الضغط الناعم، وهي آلية تعمل على التحفيز العميق لضغط متساوي يتم تطبيقه على الجسم، مما يخلق شعورًا بالعناق أو التدليك.



ويقول الباحثون إن استخدام البطانيات الثقيلة، يمكن أن يقلل من مستويات الكورتيزول المسؤول عن الإجهاد في الجسم، وتشجيع إنتاج السيروتونين، وهو هرمون مرتبط بمشاعر السعادة.



وعندما يتم الضغط على ألياف الأعصاب الموجودة في الجلد، تتسبب بإطلاق هرمون الحب "الأوكسيتوسين" الذي يجعلنا نشعر بالسعادة والأمان، ويمكن أن يفسر ذلك التأثير المهدىء للبطانيات الثقيلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.