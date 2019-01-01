غدًا.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، غدا الخميس، معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي، في تمام السابعة مساءً بقاعة إيزيس في مركز محمود مختار الثقافي.



يأتي المعرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على أن يستمر حتى 24 يوليو الجاري.



تتلخص فكرة المعرض في الاهتمام بالتعبير عن البعد الأيديولوجي المصري الشعبي، وخاصة الذي يهتم بالتعبير عن البعدين الإنساني والاجتماعي الذي يرسم ملامح شخصية الشعب المصري، حيث استخدم الفنان خامات أولية مختلفة ومتنوعة للتعبير عن أسلوبه التعبيري بالامتزاج بالبعد الواقعي.