مواجهات في "العيسوية" بالقدس عقب تحطيم قوات الاحتلال الإسرائيلي لنصب تذكاري

اندلعت مواجهات في قرية العيسوية بالقدس، عقب تحطيم قوات الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري للشهيد محمد عبيد الذي تم تشييده قبل يومين في مكان استشهاده.



وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر بإزالة النصب التذكاري للشهيد "عبيد" في مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات اندلعت في القرية عقب تحطيم قوات الاحتلال النصب التذكاري، فيما اقتحمت، قوات الاحتلال منزل الشهيد عبيد وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المطاطية.



وكان نتنياهو قد قال عبر تويتر "بأوامر مني وبالتنسيق مع رئيس بلدية القدس موشيه ليون وأجهزة الأمن والتنفيذ، تمت إزالة النصب التذكاري الذي وضع تخليدا لـ"الإرهابي" محمد عبيد في العيسوية، لن نسمح بذلك"، على حد وصفه وزعمه.



وأعدمت قوات الاحتلال، الخميس 27 يونيو المنصرم، الأسير المحرر عبيد (20 عاما) بإطلاق الرصاص بشكل مباشر في القلب من مسافة قريبة، خلال مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال وقفة احتجاجية، في بلدة العيسوية.



وإثر استشهاد عبيد واحتجاز الاحتلال لجثمانه مدة 4 أيام متتالية، استمرت المواجهات اليومية مع الاحتلال في بلدة العيسوية، كما امتدت لباقي أحياء مدينة القدس، وأسفرت عن وقوع العشرات من الإصابات في صفوف المواطنين.