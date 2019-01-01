صدور طبعة من رواية "بلاد القائد" للكاتب اليمني علي المقري

أصدرت دار "منشورات المتوسط" في ميلانو (إيطاليا) رواية "بلاد القائد"، للكاتب اليمني علي المقري.



وقال المقري على صفحته على الفيسبوك إن تلك الطبعة تزامنت مع طبعة "المتوسط" التي توزع في الداخل الفلسطيني كسرا للحصار الثقافي على الفلسطينيين.



وجاء في كلمة الناشر على الغلاف: "في بلاد وصفت ببلاد الثورة، وصارت تعرف ببلاد القائد، يضطر روائي للمساهمة في كتابة سيرة رئيسها، مع لجنة تعمل على توثيق وكتابة حياة القائد الملهم، التي لا تشبه أي سيرة مكتوبة، أو حتى معاشة من قبل، ومن حيث أنه ليس بمفكر أو عبقري، وإنما الملهم للفكر والعبقرية.. هكذا يعيش الساردالروائي صراعا داخليا يتراوح بين أن يحصل على عائد مالي يساعده في علاج زوجته المريضة سماح، وما اعتبره فضيحة في حياته الأدبية والشخصية، خاصة بعد لقائه بابنة الرئيس الشيماء، صاحبة تجارب زواج سابقة والمعجبة بروايته التي تصور الحرمان واللوعة والتمرد الجنسي لتطلب منه بعد عدة لقاءات أن يتزوجها سرا.. تتسارع الأحداث وتنقلب رأسا على عقب، حين تقوم الثّورة، حيث صار الكل ضدّ الكل، وهنا يرصد الكاتب تحولات الأشخاص وكشفهم عن هوياتهم الحقيقية، إذ بدت لهم الثورة وكأنها تعني التقارب مع الموت، أكثر من الحياة".