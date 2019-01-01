ثلاثي هجومي يقود جنوب إفريقيا أمام نيجيريا في دور الثمانية لأمم أفريقيا

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم، تشكيل منتخب البافانا بافانا، الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩.



ويبدأ المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ثامانسا مخيز، وسفيسو هلانتي، وبوهلي مخوانزي، وثولاني هالشوايو

خط الوسط: دين فورمان، وكاموهيلو موكوتجو، وبونجاني زونغو

خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش، وبيرسي تاو، وليبو موتيبا.