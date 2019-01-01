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عالم

معاقبة شرطي ألماني بسبب نشر فيديوهات معادية للسامية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أكد متحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، اليوم الأربعاء صدور أمر جزائي بحق شرطي من فرقة الدعم التابعة لشرطة المدينة بسبب فيديوهات معادية للسامية.
يأتي ذلك على خلفية انتشار المقاطع التي تحتوي على مواد معادية للسامية ويمينية متطرفة في مجموعة دردشة على الهاتف المحمول لشرطيين من ولاية بافاريا.
وأوضح المتحدث أن الأمر الجزائي صدر بعد إدانة الشرطي بالتحريض، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق مع شرطيين آخرين.
ويعتقد أن الشرطي 28 عاما، نشر مقطع فيديو اعتبرته المحكمة يمينيا متطرفا ومعاديا للسامية حيث يظهر المقطع طفلا يبدو أنه ينتمي إلى عائلة يهودية أرثوذكسية، وفي خلفية المشهد رنين دائم لخزينة سوبر ماركت وذلك في إيحاء إلى ما كان النازيون يتهمون به اليهود بالجشع إلى المال.
ويقضي الأمر الجزائي بإلزام الشرطي بدفع ما يوزاي دخل 50 يوم عمل، بواقع 70 يورو لكل يوم، وسحب هاتفه المحمول، وفي حال رفض الشرطي القبول بهذه العقوبة، ستتم إحالة الواقعة إلى القضاء.
وحظيت الواقعة باهتمام كبير إثر كشف النقاب عنها قبل أكثر من أربعة أشهر، حيث كان العديد من أفراد الشرطة تبادلوا عبر الهاتف والإنترنت، صورا وفيديوهات، بعضها به محتويات معادية للسامية.
وفي أعقاب ذلك، تم وقف 15 شرطيا عن العمل.
وبحسب الشواهد السابقة في القضية، وصل عدد المشاركين في هذه المجموعة إلى بضعة وثلاثين شرطيا، منهم عاملون حاليون وسابقون في فرقة الدعم التي تتولى المسئولية عن تأمين فعاليات تشمل المظاهرات ومباريات كرة القدم.
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