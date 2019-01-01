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عالم

وزير الداخلية الإيطالي ينفي تلقيه دعما ماليا من روسيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:01 م
وزير الداخلية الإيطالي
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
وكالات
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نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تلقيه دعما ماليا من روسيا بعد انتشار أخبار بأن مقربين منه حاولوا تحويل ملايين الدولارات المتأتية من النفط الروسي إلى حزب سالفيني.

وقال سالفيني، اليوم الأربعاء، في بيان: "لقد سبق لي أن قدمت شكوى في الماضي ضد من اتهموني بتسلم أموال روسية، وسأفعل ذلك مجددا، اليوم وغدا وبعد غد".

وأضاف "لم أتلقَ في حياتي "روبل" واحدا، ولا يورو، ولا دولارا، ولا حتى لتر فودكا".

وكان موقع "BuzzFeed" الأمريكي أكد اليوم الأربعاء أنه حصل على "تسجيل صوتي صادم يمكن من خلاله سماع أحد المقربين من سالفيني وخمسة أشخاص آخرين وهم بصدد التفاوض حول اتفاق يحددون عبره كيفية تحويل عشرات ملايين الدولارات المتأتية من النفط الروسي بطريقة خفية إلى حزب سالفيني".

وأكد الموقع أن الحوار المسموع في التسجيل جرى في 18 أكتوبر المنصرم، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الجزم إذا ما كان الاتفاق قد طبق لاحقا أم لا".
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