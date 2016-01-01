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عالم

المؤبد لـ33 شخصًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 06:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصدرت محكمة في أنقرة اليوم الأربعاء، أحكاما بالمؤبد بحق 33 شخصا بناء على اتهامات على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها فصيل من الجيش قبل ثلاث سنوات.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أنه صدرت أحكام بالسجن تتراوح ما بين ستة و 25 عاما بحق 20 مدعي عليهم آخرين. وكان أغلبية من المتهمين جنود، من بينهم جنرال سابق من إحدى الأكاديميات العسكرية في العاصمة التركية.
وفي يونيو الماضي، قضت محكمة في أنقرة بالمؤبد بحق 198 جنديا سابقا، بينهم القائد السابق بسلاح الجو التركي أكين أوزترك.
وتلقى الحكومة التركية باللائمة في محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو 2016 على الداعية الإسلامي فتح الله جولن الموجود في الولايات المتحدة. وهو ما ينفيه جولن.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في إبريل إن 20 ألفا و226 شخصًا أدينوا بناء على اتهامات على صلة بمحاولة الانقلاب.
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