فرانس فوتبول: كان 2019 سوقا واعدا لقنص النجوم إلى "ليج 1"

تعج بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري بالعديد من المواهب الشابة وهو الأمر الذي جذب أنظار العديد من الأندية العالمية للظفر بهم وتدعيم صفوفها، خاصة من أندية الدوري الفرنسي (ليج 1).

وألقت صحيفة "فرانس فوتبول" اليوم الأربعاء الضوء على أبرز تلك المواهب والتي يمكنها أن تحترف في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليج 1) مثل يوسف البلايلي (الجزائر) وسيسي دالميدا (بنين) وإبراهيم أمادا (مدغشقر) وكريبين دياتا (السنغال).



- يوسف البلايلي (الجزائر):

قالت الصحيفة الفرنسية إن يوسف البلايلي مهاجم المنتخب الجزائري لعب بالفعل في الدوري الفرنسي خلال مسيرته، ولكنه لم يلعب في الدرجة الأولى (ليج 1)، حيث شارك خلال مباريات فريقه "أنجيه" خلال موسم 2017-2018 في كأس فرنسا، وكان لتألقه مع فريقه الحالي الترجي التونسي في بطولة الدوري، سببا في قيام المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي في اختياره ضمن التشكيلة الرئيسية المشاركة في كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وذكرت أنه تألق خلال لقاء "ثعالب الصحراء" أمام السنغال، محرزا هدف الفوز لمنتخب بلاده. وفي لقاء دور ال16 أمام منتخب غينيا، افتتح البلايلي التسجيل قبل أن يسحق فريقه خصمه (3-0). وتقول الصحيفة إن اللاعب الجزائري يتميز بنشاط دائم في خط الوسط المهاجم، متسائلة لماذا لا يعود اللاعب إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى خاصة أن عقده مع الترجي التونسي ينتهي بعد عام واحد؟



- سيسي دالميدا (بنين):

يعد اللاعب على دراية كافية بالدوري الفرنسي أيضًا، حيث لعب في دوري الدرجة الأولى مع فريق "جيروندان دو بوردو" عندما كان في ال19 من العمر، ثم انتقل إلى الفريق الرديف لباريس سان جيرمان دون تحقيق نجاحات كبيرة. وتابعت "فرانس فوتبول" أن سيسي صاحب ال23 عاما قدم أداء متميزا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وكذلك في بطولة الكان.

وأضافت أن عقد اللاعب مع فريق "يوفيل تاون" الذي يلعب في القسم الخامس للدوري الإنجليزي (ناشونال ليج) قد انتهى في الأول من يوليو الجاري، مشيرة إلى تمتعه بإمكانيات بدنية كبيرة وبكفاحه ومقاتلته على أرضية الملعب.



- إبراهيم أمادا (مدغشقر):

بعد اختياره كأفضل لاعب أجنبي في الدوري الجزائري، أظهر لاعب الوسط الملغاشي مستوي رائعا ويعد من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب نيكولا دوبوي في بطولة الكان 2019. حيث يتمتع اللاعب والذي يعد "جوهرة حقيقية" بمميزات كبيرة خاصة في الناحية الهجومية ومساعدة زملائه في منطقة الجزاء.

وتوج إبراهيم أمادا صاحب ال29 عاما بلقب الدوري الجزائري خلال مسيرته وينتهي عقده مع فريق "مولودية الجزائر" في يونيو 2020.

وهو الوقت المثالي له، ربما لإيجاد مغامرة جديدة.



- كريبين دياتا (السنغال):



بدأ السنغالي دياتا صاحب ال20 عاما المحترف في صفوف "كلوب بروج" البلجيكي في حفر اسمه بحروف من نور حيث يملك ما يمكنه من إظهار قدراته الفائقة من حيث السرعة والقوة البدنية وروحه القتالية في وسط الملعب، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز خاصة في خط الوسط وفقا لتعليمات اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر حتي 19 يوليو الجاري بيد أنه يتميز أيضا بنفس الكفاءة في الجناح.

وفي أولي بطولاته الدولية الكبرى، وفي خلال اللقاء الافتتاحي لمنتخب بلاده أمام تنزانيا في مرحلة المجموعات سجل هدفا من تسديدة صاروخية أسفل العارضة ليؤمن فوز "أسود التيرانجا" بثنائية نظيفة، كما يمتلك الفرصة للتألق مساء اليوم الأربعاء خلال مباراة دور ربع النهائي أمام منتخب بنين لبطولة أمم أفريقيا.

