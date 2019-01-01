محافظ الغربية يفتتح المرحلة الأولى للنقل الجماعي

افتتح محافظ الغربية هشام السعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لعمل منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.



وأوضح المحافظ- خلال الافتتاح- أن المرحلة الأولى تتضمن 54 أتوبيسا جديدا مكيفا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء علي الطلبة والعاملين، بما يعكس أهمية التفاعل والتعاون بين القطاع الخاص والجهاز التنفيذي لخدمة المواطن بتميز.



وأضاف السعيد أن المرحلة الأولى من منظومة النقل الجماعي تغطي جميع مراكز المحافظة؛ من أجل توفير وسيلة نقل متميزة للمواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستعمل على زيادة الخدمة المقدمة، لافتا إلى أنه تم مراعاة تحديد تعريفة الركوب بما يتناسب مع محدودي الدخل بنسبة مخفضة لا تقل عن 50%.



وفي نفس السياق، التقى المحافظ سائقي الأتوبيسات قبل انطلاقها في خطوط السير، موجهًا بالمتابعة والمراقبة الجيدة، ومطالبا المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي التي ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بخطى ثابتة لإنجاز جميع المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات.