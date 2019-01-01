الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

محافظ الغربية يفتتح المرحلة الأولى للنقل الجماعي

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
افتتح محافظ الغربية هشام السعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى لعمل منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ- خلال الافتتاح- أن المرحلة الأولى تتضمن 54 أتوبيسا جديدا مكيفا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء علي الطلبة والعاملين، بما يعكس أهمية التفاعل والتعاون بين القطاع الخاص والجهاز التنفيذي لخدمة المواطن بتميز.

وأضاف السعيد أن المرحلة الأولى من منظومة النقل الجماعي تغطي جميع مراكز المحافظة؛ من أجل توفير وسيلة نقل متميزة للمواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستعمل على زيادة الخدمة المقدمة، لافتا إلى أنه تم مراعاة تحديد تعريفة الركوب بما يتناسب مع محدودي الدخل بنسبة مخفضة لا تقل عن 50%.

وفي نفس السياق، التقى المحافظ سائقي الأتوبيسات قبل انطلاقها في خطوط السير، موجهًا بالمتابعة والمراقبة الجيدة، ومطالبا المواطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي التي ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بخطى ثابتة لإنجاز جميع المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

"التابع الذليل".. شاهد فضيحة استقبال تميم في أمريكا بجراج سيارات

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

ستوديو

ريهام عبدالغفور تحتفل بتخرج نجلها.. صورة

تشكيل منتخب بنين أمام السنغال بدور الـ 8 ببطولة أمم إفريقيا

العمل الوطني الليبي: الجيش سيطر على 7 مدن من أصل 10 في طرابلس

ساديو ماني يقود السنغال أمام بنين بدور الـ 8 بكأس الأمم الإفريقية

ads

رياضة

فرانس فوتبول: كان 2019 سوقا واعدا لقنص النجوم إلى "ليج 1"

تشكيل مواجهة السنغال وبنين في ربع نهائي أمم إفريقيا "مصر 2019"

"تم تحريفها وتسريبها".. "بيبسي" تكشف كواليس إعلان المنتخب المثير للجدل

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

الرئيس نيوز

من هو "علي مملوك" الرجل الذي قد يخلف الأسد؟

"الصحفيين" تنظم دورة تدريبية في قضايا "تجديد الخطاب الديني"

هل منعت "قناة السويس" مرور سفينة بترول إيرانية إلى سوريا؟

"عبدالعال": المجلس مش "تحت طلب" الحكومة.. ودا استخفاف غير مقبول

منوعات

المنطقة ذات المياه الأنقى في العالم

دراسة: فيروس أمعاء "أقدم من البشرية" قد يعالج أمراضًا خطيرة

أفضل 5 وجهات سفاري في العالم لهذا العام

بطانيات الضغط الثقيلة تساعد على النوم العميق

كشكول

وكيل تعليم الفيوم يبحث إجراء الصيانة بالمدارس استعددا للعام الجديد

مدير "المعادي التعليمية": لا استثناءات في القبول والتحويل للمدارس

علوم المنوفية تنظم قافلة جولوجيا إلى مياه صنصفط وكفر بالمشط

سفيرة الاتحاد الأفريقي بأمريكا: أقدر مواقف الرئيس السيسي تجاه قضايا القارة

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

الهيئة المصرية العامة للكتاب تطلق وحدة جديدة لحماية المؤلفين

"الناشرين المصريين" يفتح باب القيد بشعبة النشر الإلكتروني

"سيرة حمار" جديد الروائي المغربي حسن أوريد

ورشة لتدوير الأشياء المستعملة بـ"ثقافة بورسعيد"

صفحتنا ع الفيس بوك