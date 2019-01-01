قوات الجيش اليمني تصد هجومًا للحوثيين جنوبي الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا لمليشيا الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع في أطراف مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الحوثية المتسللة، فيما لاذ البقية بالفرار.



وأضاف الموقع أن مليشيا الحوثي تواصل استهداف مواقع في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.