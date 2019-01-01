الوسيط الإفريقي يعلن الانتهاء من صياغة "اتفاق السودان"

قال الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات، لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيًا الأطراف لتسلم الوثيقة.



وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، قد قال في تصريحات صحفية، إن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية ستكتمل الأربعاء، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال صخم خلال الأيام المقبلة.



من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.



وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إلى أن هذا الاتفاق "يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصل فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".