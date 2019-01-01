أرمينيا والاتحاد الأوروبي يبحثان التصديق على اتفاقية الشراكة بينهما

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن محادثاته مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في العاصمة الأرمينية يريفان كانت فعالة.



وقال باشينيان- في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع توسك ونقلته وكالة (إنترفاكس) الروسية- "لقد أجرينا محادثات ومناقشات فعالة وتناولنا العلاقات الأرمينية الأوروبية، وتبادلنا الآراء حول التعاون القطاعي والحياة الداخلية في أرمينيا وقضايا التنمية الإقليمية".



وأضاف أن المحادثات تناولت "التصديق الفوري" على اتفاقية الشراكة الشاملة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي وتحرير التأشيرات، مؤكدا التزام يريفان بسيادة القانون والحق في مكافحة الفساد.

وتابع باشينيان أن "الإصلاحات في أرمينيا وإنشاء نظام قضائي وقانوني مستقل تم مناقشته أيضا. وتولي أرمينيا أهمية للمساعدة من المنظمات الأوروبية في هذه القضية".

بدوره، قال توسك إن الديناميات الإيجابية في أرمينيا تخلق شروطًا مسبقة جيدة لتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.