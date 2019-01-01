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عالم

الدفاع الروسية: انضمام ألف شاب من منتسبي "جيش الشباب" للقوات المسلحة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلن رئيس الهيئة العامة لشئون التنظيم والتعبئة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يفجيني بوردينسكي أن أكثر من ألف شاب روسي حصلوا على التدريب العسكري من خلال عضويته في حركة (جيش الشباب) وانضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية.

وقال بوردينسكي، اليوم الأربعاء: "هناك أكثر من ألف شاب حصلوا على التدريب العسكري من خلال عضويتهم في حركة (جيش الشباب)، وقد انضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية ويقومون بأداء الخدمة العسكرية بشكل يستحق كل التقدير والاحترام".

وأضاف: "التدريب العسكري والتوعية الوطنية من أهم العوامل المؤثرة في عملية إعداد الشباب لأداء الخدمة العسكرية".

يُذكر أن أعلى معدلات عضوية الشباب في حركة (جيش الشباب) تم تسجيلها في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، حيث بلغت نسبة من انضم إلى الحركة 20% من إجمالي عدد الشباب في هذه المدينة، علمًا أن النسبة المتوسطة للمنضمين إلى هذه الحركة على مستوى روسيا تبلغ 3% فقط.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن عملية تأسيس حركة (جيش الشباب) قد اكتملت، موضحة أنه منذ لحظة انطلاق هذه الحركة قبل 3 أعوام، بلغ عدد أعضائها حوالي 500 ألف شاب روسي.
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