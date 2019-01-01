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رياضة

تشكيل مواجهة السنغال وبنين في ربع نهائي أمم إفريقيا "مصر 2019"

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:50 م
أليو سيسيه،
أليو سيسيه،
أ ش أ
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أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، تشكيل مواجهة نظيره البنيني، التي تقام في السادسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.
واختار سيسيه البدء بالحارس ألفريد جوميز، وفي الدفاع: كاليدو كوليبالي- شيهو كوياتيه- لامين جاساما- يوسف سابالي، وفي خط الوسط: إدريسا جاي- هنري سافيه- بادو ندياي، وفي الهجوم: كيتا بالدي ومباي نيانج- ساديو مانيه.
كما أعلن المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه تشكيل بنين الذي جاء على النحو التالي: في حراسة المرمى: ساتورنين ألاجبي، وفي الدفاع: سيدو بارازيه- مويس أديليهو- أوليفييه فيردون- إيمانويل إمورو، وفي خط الوسط: جوردان أديوتي- سيبيو سوكو- سيسي دالميدا- ستيفان سيسنيون- ميشيل بوتي، وفي الهجوم: ستيف مونييه.
ويدير اللقاء الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ويعاونه كل من مواطنه مقران قوراري والمصري محمود أبو الرجال.
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