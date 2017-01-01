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عالم

"الجزار" يورط وزير الصحة الجزائري السابق بقضية تهريب الكوكايين

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:49 م
عبدالمالك بوضياف
عبدالمالك بوضياف
وكالات
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بدأت في الجزائر اليوم الأربعاء، أولى محاكمات قضية تهريب الكوكايين المثيرة للجدل التي شهدت اعترافات خطيرة للمتهمين الـ12 بينهم امرأة، وللمرة الأولى جرى توريط وزير الصحة السابق والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد المالك بوضياف.

وتوقعت مصادر قضائية استمرار المحاكمة إلى وقت متأخر من الليل، لتشعب القضية وتعدد أطرافها وارتباطها بوزراء وشخصيات بارزة من عهد الرئيس المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة، وقد اتهم سابقًا مدير عام الأمن الجزائري السابق الجنرال عبدالغني هامل في هذه القضية المثيرة.

وبعد ثلاثة تأجيلات متتالية خلال الشهرين الماضيين، افتتح قضاء العاصمة الجزائرية محاكمة "المحافظين العقاريين" التي تشهد تواجد 12 متهمًا، إضافة إلى كمال شيخي المكنّى "الجزّار" (مهندس) تهريب 701 كيلوجرام من الكوكايين التي جرى حجزها مساء 29 مايو 2018 في ميناء وهران.
وأمام قاضي محكمة سيدي أمحمد في الجزائر الوسطى، لم يتردد المتهمون الـ12 في الاعتراف بتلقيهم رشى من طرف الجزّار، لكن المتهم الأول كمال شيخي رفض توصيف ذلك في خانة "الرشاوى"، وراح يتهم شركاءه بـالكذب، بل وراح ينفي معرفته بهم، علمًا أنّ المتهمين تتم محاكمتهم بالرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".

وأمام إصرار القاضي على وضوح الوقائع، واستظهاره تسجيلات بالفيديو لمقابلات سابقة جمعت الجزّار بعدد من المتهمين، تراجع كمال شيخي وقال إنّه منح إعانات وصدقات وقروضًا في سبيل الله.

وقال المتهم الأول: أنا أتصدق على الجميع، مع أنها ليست لدي مصالح معهم، وعادة ما أساعد جيراني من أجل نظافة المساجد، وفق تعبيره.

وفي مقابل تأكيد دفاع المتهم كمال شيخي على انتفاء وجود تقرير خبرة يورّط موكلهم، تحدث القاضي بإسهاب عن مبالغ عديدة بعشرات آلاف الدولارات، منحها ”الجزّار“ لمسئولين ومقاولين حتى يقوموا بتسهيل مهمّته في امتلاك عقارات استراتيجية في العاصمة.
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