القوات الصومالية تستعيد منطقتين من قبضة حركة "الشباب" المتمردة

تمكنت القوات الصومالية من استعادة قريتين بمنطقة باكول جنوبي البلاد، بعد أن كانت تخضع لسيطرة حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.



وأوضح قائد فرقة مشاة الجيش، الجنرال أودوا يوسف راجح، لوسائل الإعلام - حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالي - أن القوات الصومالية أطلقت عملية واسعة النطاق ضد الحركة المتمردة، تمكنت خلالها من دفع العناصر خارج منطقتين بالقرب بلدة هودور عاصمة باكول.



وأشارت الإذاعة إلى أنه في الآونة الأخيرة، كثفت قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية الضغط على حركة الشباب في إطار الجهود التي ترمي إلى استعادة السيطرة على البلاد بأكملها، لافتة إلى أنه تم طرد عناصر الحركة من العاصمة مقديشيو في عام 2011، غير أن الحركة لا تزال قادرة على شن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

