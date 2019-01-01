"تم تحريفها وتسريبها".. "بيبسي" تكشف كواليس إعلان المنتخب المثير للجدل

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا عقب تداول إعلان جديد يضم بعض نجوم المنتخب الوطني وعلي رأسهم أحمد المحمدي وتريزيجيه، لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية، ويقدمون من خلاله اعتذارهم للشعب المصري، بعد الخروج من دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية، أمام جنوب إفريقيا.



ويظهر لاعبو المنتخب خلال الإعلان وهم يعتذرون على شكل أغنية مرددين: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وإنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين".



ومن جهتها، أصدرت شركة بيبسيكو مصر، بيانا اليوم الأربعاء، بخصوص الإعلان الخاص بالشركة، الذي يعتذر فيه بعض لاعبى منتخب مصر عن الخروج من بطولة أمم إفريقيا.



وأفادت الشركة بأن نسخة الإعلان التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، "تم تحريفها وتسريبها"، مؤكدة أن الشركة تحقق حاليًا مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة "المحرفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت الشركة، أنها شكلت لجنة من المسئولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق، فيما حدث لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من الإعلان وتحريف رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت "الكورة لسه في ملعبنا" كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة.



وأضافت: "وعندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ 16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى الاعتذار واجب".



وأوضحت الشركة أنه منذ تداول النسخة غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة لحذف هذه النسخة عن طريق التواصل مع المواقع التي تداولتها.



واختتمت الشركة بيانها قائلة إنها "تؤكد حرصها الدائم على الشفافية في توضيح الحقائق وأنها لن تتهاون في معاقبة كل المسئولين عن هذه الواقعة".