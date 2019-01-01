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عالم

"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها إلى السودان‎

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت مجموعة ”الاتحاد للطيران“ اليوم الأربعاء، استئناف تسيير رحلاتها إلى السودان اعتبارًا من 16 يوليو الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان أنّه ”من المقرر أن تغادر رحلة الاتحاد للطيران من أبوظبي الساعة 9:50 صباحًا، كل ثلاثاء، وخميس، وأحد، من كل أسبوع، بحيث تصل بعد أربع ساعات إلى الخرطوم في تمام الساعة 11:50 صباحًا بالتوقيت المحلي“.

وأضافت: ”ستغادر رحلة العودة الساعة 12:50 ظهرًا لتصل إلى أبوظبي الساعة 6:55 مساءً“.
وذكرت الشركة أنّ ”سلامة وأمن الركاب وطاقمها تمثل الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، وجاء قرار استئناف الرحلات إلى الخرطوم بعد مراجعة دقيقة لكل عوامل الأمن والسلامة“.

ومنذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل، تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وحركة الاحتجاج الرئيسية ”تحالف الحرية والتغيير“.

وبلغت الأزمة ذروتها في الثالث من يونيو مع تفريق اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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