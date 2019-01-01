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الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:46 م
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أفسد مسؤولو
نادي
الترجي التونسي
مخطط
النادي
الأهلي
الذي
فتح
خط الاتصال مع لاعب الوسط الدولي غيلان الشعلالي خلال الأيام الماضية.
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