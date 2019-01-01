هيئة كبار علماء السعودية تدعو الحجاج لعدم رفع أي شعار سياسي أو مذهبي

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، على ضرورة ابتعاد حجاج بيت الله الحرام، عن أي مشوش على مظهر الوحدة، وعن أي شىء معكر للغايات السامية من ذكر الله والتزود من البر والتقوى.



وقالت الأمانة، في بيان صدر عنها الأربعاء، إنه "لا يجوز في شريعة الإسلام أن يحول الحج إلى منابر سياسية تتصارع فيها الأفكار والأحزاب والطوائف والمذاهب، ما يعني بلا شك الانحراف الخطير والانجراف المدمر عن أهداف الحج وغاياته".



وبينت الأمانة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أهمية المحافظة على مقاصد الحج الإيمانية، وتعظيم شعيرة الحج واستغلاله في بذل الطاعات والعبادات تقربًا لله عز وجل، وعدم الخروج عن شعيرة هذا النسك العظيم برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

