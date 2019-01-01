وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم توقعات خفض الفائدة

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة، الأربعاء، بفعل تعزز آمال خفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر على خلفية تصريحات من جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن المجلس سوف "يتحرك على النحو الملائم" للمحافظة على نمو اقتصادي قياسي.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 68.47 نقطة، بما يعادل 0.26% ليفتح عند 26851.96 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.67 نقطة أو 0.32% مسجلا 2989.30 نقطة.



وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 41.47 نقطة أو 0.51% إلى 8183.20 نقطة.



وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الخميس، إن المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي "يواصلان الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة".



وأضاف باول: أن المركزي مستعد "للتصرف على النحو المناسب" لدعم النمو المستمر منذ عشر سنوات، في تصريحات ربما تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.



