بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع المغربي حكيم زياش

يسعى نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي حكيم زياش، المحترف بصفوف أياكس أمستردام الهولندي، للموسم القادم.



وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، أن الفريق البافاري يسعى لتعزيز هجومه استعدادًا للموسم المقبل بالتعاقد مع زياش، الذي قدم موسمًا رائعًا مع أياكس، توج خلاله بثنائية الدوري والكأس المحليي،ن إضافة للوصول لنصف نهائي التشامبيونزليج.



وسجل صاحب الـ26 عامًا هذا الموسم إجمالي 21 هدفًا في 49 مباراة، منها 16 هدفًا في الدوري المحلي وثلاثة في دوري الأبطال، كما صنع 24 هدفًا.



وانتقل زياش، المولود في هولندا، لصفوف أياكس في صيف 2016 قادمًا من تفينتي، واختار اللعب لمنتخب المغرب الأول في 2015، رغم ارتدائه قميص هولندا مع منتخبات الشباب.



كان اسم زياش قد ارتبط أخيرًا بإشبيلية الإسباني، لكن وفقًا لوسائل إعلام مختلفة، يسعى اللاعب للانضمام لنادٍ أعرق، وارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية بأندية مثل مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان وتوتنهام.