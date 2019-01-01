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رياضة

ماني يرد على ساحر بنيني توعده بالموت قبل مباراة السنغال وبنين

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:34 م
السنغالي ساديو ماني
السنغالي ساديو ماني
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رد النجم السنغالي ساديو ماني على تهديدات ساحر بنيني توعد بإصابته بأزمة قلبية في حال مشاركته اليوم في مباراة السنغال وبنين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، فإن الساحر البنيني توعد ماني بإصابة قد تتسبب بوفاته، إذا شارك في لقاء اليوم.

وأوضح الموقع، أن الساحر البنيني كتب في تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك": "مشاركة ماني في اللقاء تعني نهاية مسيرته، وبنين سيفوز بهدف من تسديدة بعيدة".

ورد ماني على هذه التهديدات بطريقة مؤثرة، حيث قال: "نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط، وأؤمن بأن أعمار البشر لا تقدم ولا تؤخر، وسأشارك في لقاء الليلة وإذا رحلت فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط لأمر الله فلا تنخدعوا به".

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في مباراة السنغال وبنين سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع غدًا منتخب مدغشقر بنظيره التونسي.
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