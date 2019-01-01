تطور الصحافة الرياضية ندوة بملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

استضافت نقابة الصحفيين الندوة الثالثة والأخيرة بالملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات "الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية" الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.



شهدت الندوة التي أقيمت تحت عنوان "تطور الصحافة الرياضية"، حضور الصحفية ميرفت حسنين وهويدا مصطفى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة.. وأدارتها التونسية رجاء السعدنى، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربى للصحافة الرياضية.



وقالت ميرفت حسنين، في كلمتها، إن المرأة عليها إثبات وجودها داخل الساحة الرياضية مثلها مثل الرجل وألا تنظر لنفسها كونها سيدة لديها عقبات في ممارسة العمل الرياضي، بل عليها النظر لنفسها على أنها قادرة على تحقيق طموحاتها.



فيما اعتبرت هويدا مصطفى، أن فكرة احتكار الرجال لمهنة الصحافة الرياضية ما هو إلا نتاج لثقافات عربية مغلوطة فى بعض البلدان.

وأكدت أن اهتمام أغلب البرامج الرياضية بكرة القدم فقط، أمر مؤسف تجب مراجعته، بل يجب على الإعلام توجيه الجماهير للاهتمام بالألعاب الأخرى الفردية والجماعية، لافته إلى ضرورة أن يقوم الإعلام الرياضي بمحاربة بعض الظواهر السلبية مثل التعصب من خلال تقديم برامج تثقيفية للجماهير.