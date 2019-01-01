محافظة الجيزة تزيل جسور عشوائية مقامة على ضفاف النيل

بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية، أعمال إزالة التعديات المقامة على ضفتي النيل بقرية الودي بمحيط المنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة الصف، والتي تعيق وصول المراكب والسفن للمشروعات المقامة بالمنطقة.



وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد - في تصريحات اليوم الأربعاء - أنه لا تهاون في التعدي على حرم نهر النيل مشددا على ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الري ومركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح المحافظ أن جهاز حماية النيل قد أصدر 221 قرار إزالة للعقارات والمخالفات والأسوار المقامة بالمخالفة.. لافتا إلى أن المخالفين قاموا ببناء عقارات ومبان وأسوار مخالفة، بالإضافة إلى جسور عشوائية تربط بين البر الغربي والبر الشرقي للنهر في تعد واضح على حرم نهر النيل، وقد قام جهاز حماية النيل بتحرير محاضر ضد هذه المخالفات.