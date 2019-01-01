احذر.. نقص اليود يهدد الغدة الدرقية

حذرت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه، من خطر قصور الغدة الدرقية بسبب نقص اليود، وتتمثل أعراضه في زيادة الوزن، والشعور بالبرودة، وشحوب الوجه، والشعور المستمر بالتعب، واعتلال المزاج.



وأوضحت "ريزه"أن مصادر الأغذية الغنية باليود هى الأسماك البحرية مثل السلمون، وفواكه البحر، بالإضافة إلى البروكلي والكاجو.



ووفقًا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية، يحتاج البالغ إلى ما يتراوح بين 180 و200 ميكروجرام من اليود يوميًا، وتزيد الحاجة إليه عند الحوامل بما يتراوح بين 230 و260 ميكروجرام، علمًا بأنه يمكن للحامل تغطية هذا الحاجة بتعاطى أقراص اليود، تحت إشراف طبيبها المتابع.