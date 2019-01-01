رسالة خاصة من مارسيلو إلى جماهير الفريق الملكي

قرر النجم البرازيلي لنادي ​ريال مدريد​ الإسباني ​مارسيلو​ توجيه رسالة إلى جماهير الفريق الملكي، وذلك قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد في مونتريال الكندية.



​​​​​​​ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد تصريحات مارسيلو التي أتت على الشكل التالي: "مرحبًا مدريديين، نحن حاليًا في مونتريال من أجل أول حصة تدريبية استعدادًا للموسم الجديد ونحن نعطي كل شيء وأراكم لاحقًا".



ويشار إلى أن مارسيلو سوف يستمر مع ريال مدريد في الموسم المقبل بعد رحيل سيرجيو ريغيلون على سبيل الإعارة لإشبيلية في الأيام الماضية عقب الشائعات حول رحيله في الصيف الجاري لينافس الفرنسي فيرلاند ميندي على الظهير الأيسر للملكي في الموسم الجديد.