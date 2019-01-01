ارتفاع مبيعات قميص برشلونة

ارتفعت مبيعات قميص فريق ​برشلونة​ الإسباني الجديدة، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أعلن الفريق تعاقده مع الهولندي فرينكي دي يونغ والبرازيلي نيتو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن نسبة الزيادة عن العام السابق تراوحت بين 20 و25٪.



وأضافت الصحيفة أن القميص الجديد قد أثار جدلًا بسبب تباين الآراء حول هذا التغيير الجذري في القميص.



وواصلت الصحيفة تقريرها، مشيرة إلى أن هذه المبيعات جيدة لخزينة النادي خلال عام، والتي صمَّمت أيضًا قميصًا ثانيًا، وهو الأصفر الذي يحظى بقبول كبير ويتوقع أيضًا مبيعات كبيرة جدًا.