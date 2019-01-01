مولودية الجزائر يقيل عمر غريب

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، إقالة المدير العام للفريق عمر غريب، فى ظل إخفاقه فى مهامه منذ تعيينه، خلفًا لمدير الفريق ونجمه السابق، قاسي سعيد.



وضمن القرار نفسه، قررت إدارة النادي تعيين عمر صخري، خلفًا لغريب، الذي تمت تنحيته اليوم بعد عدة احتجاجات من طرف جماهير النادي، التي عارضت اختياره رئيسا للفريق.



وأمام الضغط الجماهيري، قررت الشركة المالكة للنادي، تنحية عمر غريب الذي كانت لديه سوابق عدلية مع القضاء الجزائري.