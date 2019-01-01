الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

مولودية الجزائر يقيل عمر غريب

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:37 م
عمر غريب
عمر غريب
وكالات
طباعة
أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، إقالة المدير العام للفريق عمر غريب، فى ظل إخفاقه فى مهامه منذ تعيينه، خلفًا لمدير الفريق ونجمه السابق، قاسي سعيد.

وضمن القرار نفسه، قررت إدارة النادي تعيين عمر صخري، خلفًا لغريب، الذي تمت تنحيته اليوم بعد عدة احتجاجات من طرف جماهير النادي، التي عارضت اختياره رئيسا للفريق.

وأمام الضغط الجماهيري، قررت الشركة المالكة للنادي، تنحية عمر غريب الذي كانت لديه سوابق عدلية مع القضاء الجزائري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

مدحت شلبي يكشف جنسية مدرب المنتخب القادم

منذ حوالي 8 ساعات

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

منذ حوالي 3 ساعات

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

منذ حوالي 19 ساعة

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

طالب روسي يضع بوتين في موقف طريف (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي (فيديو)

صفاء المغربي تنفصل عن المخرج يوسف شرف الدين بعد 13 عامًا.. تعرف على السبب

قطاع الأعمال: وضع استراتيجية لتطوير وإصلاح شراكات القطاع (فيديو)

ads

رياضة

رسالة خاصة من مارسيلو إلى جماهير الفريق الملكي

ارتفاع مبيعات قميص برشلونة

مولودية الجزائر يقيل عمر غريب

بلماضى يتفقد ملعب السويس استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار

الرئيس نيوز

"عبدالعال": المجلس مش "تحت طلب" الحكومة.. ودا استخفاف غير مقبول

رحلة هبوط التضخم.. 6 محطات مرت بها الأسعار منذ "التعويم"

غداً.. مد الطوارئ في البرلمان وانهاء دور الانعقاد الرابع

مدحت شلبي: عودة الجماهير إلى "مباراة القمة" في يد رئيس الزمالك

منوعات

عملية دولية تنقذ آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض

188 ألف مليونير في الكويت

قاتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا يخرج عن صمته

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها للاحتفال بتحرير تالين من النازيين

كشكول

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

التعليم العالي تعلن موعد بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية

الأزهر يصرف 800 جنيه منحة خاصة من "الطيب" لجميع العاملين

التعليم العالي تعلن موعد بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية

إسلام سياسي

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

إخواني منشق: معظم العلاقات التجارية بين قيادات الجماعة تنتهي بالفضائح

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

حياة نعمان عاشور وأنيس منصور بـ"ثقافة الدقهلية"

رواد "ثقافة الدقهلية" يتعرفون على رموز الوطن

غدًا.. ختام فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة" بالهناجر

"خطوات الإصلاح الاقتصادي" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك