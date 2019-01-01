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رياضة

بلماضى يتفقد ملعب السويس استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:35 م
جمال بلماضي، المدير
جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب
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حرص جمال بلماضى، المدير الفني لمنتخب الجزائر على تفقد أرضية ملعب استاد السويس، اليوم الأربعاء عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام كوت ديفوار فى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة، أن بلماضى تفقد أرضية ملعب السويس قبل خوض أول مباراة لـ"محاربو الصحراء" على هذا الملعب، حيث أدى المنتخب كل مبارياته السابقة فى القاهرة، بخوض 3 مباريات باستاد الدفاع الجوى، ومباراة باستاد السلام.

يذكر أن الفائز من مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره الإيفوارى سيلاقي الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، في نصف النهائي، الذي سيقام في التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.
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