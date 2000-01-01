الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

العمل بها غدًا.. تفاصيل اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، العمل بتنفيذ قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، برقم "27 مكرر ز"، باعتماد رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

ونص قرار رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة على أن "يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء".

وجاء في نص اللائحة التنفيذية للقانون، أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان، بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 2272019، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذلك حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وتابع المنشور أن تتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.

وجاءت المادة الثانية في اللائحة التي صدرت عن رئاسة الوزراء وتم نشرها اليوم، أن تشكل لجنة فنية أو أكثر بالجهة الإدارية، من غير العاملين بها، للبتِّ في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تكون برئاسة استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية كل من:

- اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية تخصص هندسة مدنية وآخر تخصص هندسة معمارية.
- ممثل عن وزارة الداخلية ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الاسكان، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، ويكون للجنة أيضًا أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.

ويقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وذلك بعد سداد رسم الفحوص المنصوص عليها هى الأخرى.

وفيما يخص قيمة الرسوم جاء بالقرار المنشور، يسدد 500 جنيه لإجمالي المسطحات المخالفة حتى 250 مترًا مربع بالمدن، أما بالقرة يسدد رسم فحص قيمته 125 جنيهًا، أما المساحات المخالفة الأكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع يسدد رسم فخص 2000 جنيه اذا كانت في المدن وفي القرى يسدد 250 جنيهًا، اما المساحة الاكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر في المدن يسدد رسم فحص 3 آلاف جنيه وللقرى ألفي جنيه، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يسدد 5 آلاف جنيه في المدن، و5 آلاف أيضًا في القرى.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يكشف قيمة الغرامات بقانون التصالح على مخالفات البناء

البرلمان يوافق على المادة 3 من قانون التصالح فى مخالفات البناء

الانتهاء من مناقشة 3 مواد من مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"

بعد موافقة البرلمان مبدئيا.. تفاصيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

"التابع الذليل".. شاهد فضيحة استقبال تميم في أمريكا بجراج سيارات

منذ يوم

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة

منذ حوالي 4 ساعات

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر يُحررون محضرًا ضد "التعليم"

منذ حوالي 3 ساعات

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

ستوديو

شاهد.. أقرب لقطة تظهر جسم ميركل يرتعش بالكامل

طالب روسي يضع بوتين في موقف طريف (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي (فيديو)

صفاء المغربي تنفصل عن المخرج يوسف شرف الدين بعد 13 عامًا.. تعرف على السبب

ads

رياضة

رسالة خاصة من مارسيلو إلى جماهير الفريق الملكي

ارتفاع مبيعات قميص برشلونة

مولودية الجزائر يقيل عمر غريب

بلماضى يتفقد ملعب السويس استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار

الرئيس نيوز

"عبدالعال": المجلس مش "تحت طلب" الحكومة.. ودا استخفاف غير مقبول

رحلة هبوط التضخم.. 6 محطات مرت بها الأسعار منذ "التعويم"

غداً.. مد الطوارئ في البرلمان وانهاء دور الانعقاد الرابع

مدحت شلبي: عودة الجماهير إلى "مباراة القمة" في يد رئيس الزمالك

منوعات

عملية دولية تنقذ آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض

188 ألف مليونير في الكويت

قاتل قطة رئيسة وزراء نيوزيلندا يخرج عن صمته

إستونيا تحتج لدى روسيا على تحضيرها للاحتفال بتحرير تالين من النازيين

كشكول

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

التعليم العالي تعلن موعد بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية

الأزهر يصرف 800 جنيه منحة خاصة من "الطيب" لجميع العاملين

التعليم العالي تعلن موعد بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية

إسلام سياسي

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

إخواني منشق: معظم العلاقات التجارية بين قيادات الجماعة تنتهي بالفضائح

الاستقالات تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

حياة نعمان عاشور وأنيس منصور بـ"ثقافة الدقهلية"

رواد "ثقافة الدقهلية" يتعرفون على رموز الوطن

غدًا.. ختام فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة" بالهناجر

"خطوات الإصلاح الاقتصادى" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك