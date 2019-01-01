الصربي دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف نهائي "ويمبلدون" للتنس

صعد لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، إلى الدور نصف النهائي من بطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي "عموم إنجلترا" حتى 14 يوليو الجاري.



وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميًا وحامل اللقب، فوزًا سهلا في الدور ربع النهائي، اليوم الأربعاء، على حساب البلجيكي دافيد جوفان بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-4 و6-0 و6-2 لينتظر الفائز من مواجهة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت والأرجنتيني جويدو بيا لملاقاته في الدور نصف النهائي.



وتجمع آخر مباراتين في ربع نهائي البطولة السويسري روجيه فيدرر والياباني كي نيشيكوري على الملعب الرئيسي بعد قليل، بينما يستضيف الملعب رقم 1 لقاء الإسباني رافاييل نادال والأمريكي سام كويري.

