رئيس "القضاء الأعلى" يؤكد أهمية تحقيق العدالة المنشودة

أكد المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه يولي أهمية خاصة لبذل كل الجهد لإعلاء شأن القضاة وتحقيق العدالة المنشودة.



جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال استقباله مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن.



قال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، في بيان اليوم، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر هنأ المستشار عبد الله عصر بالمنصب الجديد شيخًا للقضاة، كما تناول اللقاء أمور القضاء في المرحلة القادمة وما يتطلع إليه القضاة في سبيل النهوض بشئونهم ورعايتهم لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



يذكر أن مجلس القضاء الأعلى عقد أولى جلساته اليوم بتشكيله الجديد برئاسة المستشار عبدالله عصر، حيث نظر عدة موضوعات منها تجديد الإعارات والتداول فيما يخص شئون القضاة والمتقاضين والإتفاق على الرؤى المشتركة في كل المسائل القضائية.