لفتة إنسانية لميسي في الأرجنتين

أظهر ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وجه الإنساني بعدما شهدت الأرجنتين موجة برد تسبب في قتل 5 أشخاص.



وأمر ميسي العمال في مطعمه بمسقط رأسه في مدينة روساريو، بتقديم الطعام مجانًا للمحتاجين والمشرَّدين، نظرًا لأن الأرجنتين تعيش طقسًا باردًا انخفضت فيه درجات الحرارة بشدة.



وقال مدير المطعم في تصريحات نشرها موقع سبورت بوزر "منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي، يوفر المطعم للمشردين، الطعام والشراب مجانًا لمدة ساعتين".



وأضاف "من المخطط أن يستمر هذا الأمر حتى 20 يوليو تموز الجاري".



ويتلقى الفقراء أيضًا دعمًا من قبل نادي ريفر بليت في بيونس أيرس، حيث يفتح النادي أبوابه منذ بضعة أيام ليقدم لهم ملاذًا للمبيت في طرقات أسفل مدرجات الملعب، مع حصولهم على الطعام.

