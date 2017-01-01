مهاجم يوفنتوس الصاعد مطلوب فى إيفرتون

يستهدف نادي إيفرتون الانكليزي الحصول على خدمات مهاجم ​يوفنتوس​ الشاب، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فان ​ايفرتون​ يرغب بضم ​مويس كين​ نجم يوفنتوس الصاعد خلال الفترة المقبلة.



وتريد إدارة النادي الإنكليزي التعاقد مع صاحب الـ 19 عام مقابل 35 مليون يورو، حيث يعتبره إيفرتون وريثًا للوكاكو، الذي غادر الفريق في 2017 إلى مانشستر يونايتد.



وأوضحت الصحيفة، ان اليوفي يشترط في حالة البيع، وجود بند ينص على حق إعادة شراء اللاعب مقابل 45 مليون يورو.



ويرتبط كين بعقد مع السيدة العجوز، حتى حزيران 2020، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق حول التجديد.