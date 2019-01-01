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حوادث

إلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بإعادة انتخابات الغرفة التجارية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:07 م
جريدة الدستور
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قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، الأربعاء، بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لـ3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.

وجاء الحكم أن المحكمة تقضى بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 6904 لسنة 20 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان وبإحالة هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.

كان المرشحون أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشى، قد تقدموا بدعوى رقم 36 لسنة 20 قضائية "استشكال" اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بوقف إعلان نتيجة حسم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات بعد استبعادهم دون إبداء أسباب.

قال "شعلان"، مقيم الدعوى، إنه حصل على حكم قضائي بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة فى الدعوى رقم 6902 لسنة 20 ق.

جاء نص الحكم: "حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية، وألزمت المحكمة المدعى عليه الثانى بصفته والخصوم المتداخلة مصروفات طلب وقف التنفيذ وأمرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان".

وأضاف "شعلان"، أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الانتخابات فتقدمت بالاستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول، مطالبًا الجهات التنفيذية بالامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها حتى يتم إرساء العدالة ومواجهة التلاعب الذى تم فى إجراءات انتخابات الغرفة بالقليوبية.
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