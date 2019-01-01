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رياضة

بلماضى يرفض اعتبار الجزائر المرشح الأقوى للفوز بكأس الأمم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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رفض جمال بلماضي مدرب الجزائر اعتبار فريقه المرشح الأبرز لإحراز لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مع استعداده لمواجهة ساحل العاج في دور الثمانية بالسويس غدا الخميس.

ويقدم المنتخب الجزائري، الذي يسعى لإحراز اللقب للمرة الثانية بعد تتويجه على أرضه عام 1990، عروضًا قوية في كأس الأمم، حيث فاز بأربع مباريات متتالية دون أن يستقبل أي هدف في طريقه إلى دور الثمانية.

وأبلغ بلماضي الصحفيين اليوم الأربعاء: "سئمنا من قصة المنتخب المرشح، نحن في الحقيقة لا نركز إطلاقا على هذه النقطة، لقد أصبحت لديكم مشكلة بالحديث كثيرا عن المرشح للتتويج".

وأضاف: "منتخب ساحل العاج قوي ويضم لاعبين سبق لهم الفوز باللقب، ومهمتنا لن تكون سهلة أمامه، فهو من بين الفرق المرشحة للفوز وله تاريخ كبير في هذه البطولة كما أن تشكيلته تتضمن لاعبين سبق لهم إحراز هذا اللقب".

ولا يفكر بلماضي كثيرا في مواصلة الحفاظ على شباك فريقه نظيفة، وقال إن أهم شيء هو تسجيل أهداف أكثر من المنافس.

وتابع "من الجيد أننا لم نتلق أهدافا حتى الآن، وعلينا العمل على المحافظة على هذا المكسب، لكن إذا تلقينا أهدافا فلا مشكلة في ذلك، فالمهم أن نسجل أكثر من المنافس".

وإذا نجحت الجزائر في تجاوز ساحل العاج في المباراة التي تقام في مدينة السويس الساحلية، ستكون نيجيريا أو جنوب إفريقيا في انتظارها بالدور قبل النهائي.
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