طالبة علم نفس تصنع "ميكب" سنيمائى من الدقيق والفازلين

منذ صغرها وهي تشاهد أفلام الأكشن، كان لديها فضول كى تعرف كيفية ظهور نجوم السينما بأجسادٍ مجروحة ووجوه غريبة، بحثت على يوتيوب حتى اهتدت إلى فيديوهات عرفت من خلالها أن هذا الفن يُسمى Special effects makeup.



شاهدت فيديو لفتاة أجنبية ترسم جرح بالمكياج، قررت أن تسير على خطاها، لكن الأدوات المستخدمة في الفيديو لم تكن متوفرة لديها، لجأت إلى بدائل فرسمت أصابع مقطوعة بالمناديل والميكركروم".



سلمي النحوى، ١٩ عاما، طالبة بالفرقة الثانية بقسم علم النفس كلية التربية جامعة الإسكندرية، عرضت ما قامت به على أصدقائها فنال إعجابهم، وقررت أن تستكمل الطريق وشاهدت مزيد من الفيديوهات وبعد 4 سنوات من العمل وصلت إلى مرحلة الاحتراف.



تقول: "بالميكب بتقدر تخلق حالة معينة أو شخصية تعبر عن حجات كتير، حسيت إني طلعت كل اللي عندي في ميكب الجروح فاتجهت إلى تقليد الشخصيات".



"ديدبول والجوكر" أبرز الشخصيات التي قلّدتها: "باستخدم أدوات كلها من البيت، غرا أبيض وجيلاتين ودقيق وفازلين وشمع وألوان الطعام أحمر عشان الأدوات البروفاشنال غاليه ومش موجودة هنا أصلًا، في أفكار كتيرة مش بينفع تتنفذ غير بأدوات بروفيشنال ودي عقبة بتواجهني، وفي ناس كتيرة بتستخف باللي بعمله صحبتي سلمى بتشجعني وأهلى، بيجيلى عروض زي فيديوهات أعملها أو أفلام قصيرة بس كلها في القاهرة ومبقدرش أسافر، حلمي أبقى حاجة كبيرة في المجال وصناعة الأفلام والمسلسلات في مصر تستخدمه".



