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مصر

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة بكتل العالمية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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◄ الشركة تتطلع لاتفاق قريب مع وزارة البترول بشأن مشروع لمجمع البتروكيماويات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

◄ رئيس الشركة: حريصون على زيادة حجم مشروعاتنا فى مصر ومتحمسون للإسهام فى جهود التنمية التى تجرى على أرض مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بريندان بكتل، رئيس مجلس إدارة شركة بكتل العالمية، والوفد المرافق له. وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس بكتل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى الحكومة المصرية على النجاح الذى تحقق على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدًا أنه فى كل زيارة له إلى مصر يرى مزيدًا من التطوير عن الزيارة التى سبقتها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن شركة بكتل تعمل فى مصر منذ عدة عقود، وقد أجرى وفد الشركة مباحثات مثمرة مع وزير البترول حول مشروع لمجمع البتروكيماويات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتطلعون للتوصل إلى اتفاق فى القريب العاجل بشأنه.

وأكد رئيس بكتل أن الشركة حريصة على زيادة حجم مشروعاتها فى مصر، ومتحمسون للإسهام فى جهود التنمية التى تجرى على أرض مصر، لا سيما فى المجالات التى تمثل أولوية لمصر وتتمتع فيها الشركة بخبرات كبيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم مع شركة عالمية لها سمعة طيبة مثل بكتل، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات الشركة فى تنفيذ مشروعات عملاقة ليس فقط فى مجال البترول والغاز، وإنما أيضًا فى مجال النقل فى ضوء الخطة الطموحة للدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع الحيوى، وإحداث نقلة نوعية تنناسب مع جهود التطوير الشامل التى ينتهجها الرئيس السيسى.

كما أشار مدبولى إلى أن تحلية مياه البحر، تمثل أيضًا أحد المجالات المهمة التى نتطلع لتدشين تعاون بشأنها مع شركة بكتل، لتلبية احتياجات مصر المائية.

هذا وقد وجه رئيس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بالتنسيق مع مسئولى شركة بكتل خلال الأيام القادمة، من أجل تسريع الاتفاق حول مجالات التعاون المقترحة.
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