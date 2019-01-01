إنتر ميلان يرفع عرضه لاقتناص دجيكو

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان قرر رفع عرضه من أجل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إدارة إنتر ميلان ستقدم 12 مليون يورو لحسم صفقة دجيكو.



وأشارت الصحيفة إلى أن السعر المبدئى لصفقة دجيكو كان 10 ملايين يورو فقط، في الوقت الذي يطلب روما الحصول على 20 مليون يورو من أجل السماح برحيل المهاجم البوسني.



ويريد أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، أن يصبح إيدين دجيكو، المهاجم الأساسي للفريق، خلال الموسم المقبل.



يذكر أن إدارة إنتر ميلان أعلنت بشكل رسمي، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي خارج حسابات النادي خلال الموسم المقبل، وبالتالي سيتم بيعه في الميركاتو الصيفي الجاري.