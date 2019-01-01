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عالم

"فوكس نيوز" تطالب ترامب بمواجهة تميم بدور قطر فى الجامعات الأمريكية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 03:58 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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دعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مواجهة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمحاولات التأثير الأجنبي التي تقوم بها الدوحة في الداخل الأمريكى، لا سيما الجامعات الأمريكية، وذلك خلال زيارة الأمير القطري الحالية إلى واشنطن.

وطالب التقرير الأمريكي، الرئيس ترامب، بأن يخبر أمير قطر، أن واشنطن ترحب بالاستثمار في نظامها التعليمي، ولكن ليس للتأثير عليه، مضيفًا: "يجب على ترامب أن يخبر الأمير صراحةً، أن إدارته لن تتسامح مع جهود "مؤسسة قطر" السيئة للالتفاف على قواعد الإفصاح الفيدرالية".

وكشفت الشبكة الأمريكية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إن قطر أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط في واشنطن، لكنها تنفق أكثر على المنح المقدمة إلى الجامعات الأمريكية الكبرى.

وأضافت، أنه مع إجمالي التبرعات التي تزيد على 1.4 مليار دولار، فإن قطر تعد أكبر جهة أجنبية مانحة بشكل عام، وقد وجهت التمويل إلى عدد من الجامعات الأمريكية مثل: "جورج تاون"، "تكساس إيه آند إم"، "فرجينيا كومنولث"، "كورنيل" و"ميشيجان" وغيرها، فيما قامت جامعات "جورج تاون"، و"كورنيل"، و"تكساس إيه آند إم"، بإنشاء فروع لها في قطر.

وأوضح التقرير، أنه وفقًا لخطاب من وزارة التعليم الأمريكية، أعلنت فيها عن بدء التحقيقات، فإن السجلات المقدمة من "جورج تاون" و"تكساس إيه آند إم"، لم تفصح عن المنح القطرية بالكامل، حسبما ذكرت الإدارة في خطابها.

وأفادت "فوكس نيوز"، أن القانون الاتحادى يتطلب منهم الإبلاغ عن التبرعات الأجنبية التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، فيما يمثل تحقيق الوزارة الأمريكية، جزءًا من مسعى أوسع لمراقبة الأموال الأجنبية في المدارس الأمريكية.

وذكر التقرير الأمريكي، أنه بدلًا من المساعدة في توضيح الأمور، فإن قطر تحارب الشفافية، مما يثير المخاوف بشأنها، مشددًا على أنه ينبغي على الرئيس ترامب، أن يخبر الأمير القطري، أنه قد حان الوقت لتغيير ذلك.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن العطاء الخيري في قطر ليس إيثارًا منها، وإنما تأمل في أن تشجع تبرعاتها صناع القرار الأمريكيين على التغاضي عن الأعمال الشنيعة التي تقوم بها البلاد في الخارج، ودعمها الجماعات المتطرفة في دول المنطقة.

واختتمت "فوكس نيوز" تقريرها، بأنه يمكن للنقد القطري أن يفيد الأمريكيين، ولكن فقط إذا جاء بإشراف ومراقبة حقيقيين، داعيًا الجامعات الأمريكية إلى ضرورة الإعلان عن أي منح تقدمها مؤسسة قطر، وتوضح علاقة المؤسسة بالأسرة الحاكمة في قطر وتاريخها المضطرب في دعم الدعاة المتطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المناطق التعليمية المحلية ومجالس المدارس، مراجعة المواد أو المناهج التعليمية التي توزعها "مؤسسة قطر" بعناية.
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