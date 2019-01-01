تيليمانس يكشف سبب اختياره ليستر سيتى

كشف ​يوري تيليمانس​، أن رغبته في المضي قدمًا في عملية الانتقال قبل بداية الموسم، كانت عاملاً كبيرًا في قراره بتجاهل الاهتمام الذي تردد عن ​مانشستر يونايتد​ والانضمام إلى نادي ​ليستر​ سيتي بشكل دائم.



وقال تيليمانس: "لقد منحت نفسي بعض الوقت للتفكير في الأمر، لكن بعد الاستراحة الدولية، كان من الواضح بالنسبة لي أنني أردت المجيء إلى ليستر. لقد كان الجزء الثاني من الموسم جيدًا جدًا بالنسبة لي وللفريق، وأردت مواصلة اللعب في نادٍ إيجابي لديه الكثير من الطموح والإمكانات".



وتابع: "كنت أرغب في الالتحاق بالفريق قبل الموسم المقبل، ولهذا السبب تم إنجاز الصفقة وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا".