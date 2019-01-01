أتلتيكو مدريد يسعى لضم الكولومبى زاباتا

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي ​أتلتيكو مدريد​ يرغب في التعاقد مع مهاجم نادي ​أتالانتا​ والدولي الكولومبي ​دوفان زاباتا​ Duvan Zapata خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقدم زاباتا موسما مميزا مع أتالانتا بعد أن أسهم في تأهل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر احتلال المركز الثالث في الدوري الإيطالي، مسجلا 23 هدفا.



ولفتت الصحيفة إلى أن النادي لن يتخلى عنه بأقل من 40 مليون يورو، حيث رفض في سوق الانتقالات الشتوية الماضية عرضًا من ويست هام يونايتد مقابل 40 مليون يورو لرحيله، وهذا الصيف نفس المبلغ رفضه من نابولي.