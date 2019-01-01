البرلمان يوافق على تعديلات قانون تنمية الصعيد.. ويحيلها لمجلس الدولة

‎وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، علي مشروع قانون بشان تعديل احكام قانون تنمية الصعيد في مجموعه.



وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن الرئيس سيحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى النهائي، على أن تتم الموافقة عليه نهائيًا فى إحدى الجلسات القادمة‎.