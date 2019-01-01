الجزائر تحشد مشجعيها قبل مواجهة ساحل العاج في كأس الأمم

أبلغ الطاهر ساحلي، المدير العام لوكالة سياحة وأسفار الجزائر، الإذاعة الجزائرية بأنه تقرر رفع عدد المشجعين الذين سيسافرون إلى مصر لمساندة المنتخب الوطني ضد ساحل العاج في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، غدًا الخميس، من 450 إلى ما يزيد على 1150 مشجعًا.



وقال ساحلي إن الوكالة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، بدأت في إجراءات تسجيل المشجعين صباح اليوم الأربعاء "غير أن أمام الأعداد الهائلة التي تقدمت إلى الوكالة.. تقرر إضافة طائرة أخرى بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة".



وذكرت تقارير صحفية أن عدد رحلات المشجعين المتوجهة إلى مصر الآن ارتفع إلى ست.



وتعهدت وكالة سياحة وأسفار الجزائر بتكرار العملية إذا تأهل المنتخب الوطني إلى الدور قبل النهائي وفقًا لتقارير صحفية محلية.



ويقدم المنتخب الجزائري، الذي يسعى لإحراز اللقب للمرة الثانية بعد تتويجه على أرضه عام 1990، عروضًا قوية في كأس الأمم، وفاز بأربع مباريات متتالية بدون أن يستقبل أي هدف في طريقه إلى دور الثمانية.



وإذا نجحت الجزائر في تجاوز ساحل العاج في المباراة التي تقام في مدينة السويس الساحلية، ستكون نيجيريا أو جنوب إفريقيا في انتظارها بالدور قبل النهائي.