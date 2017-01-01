محكمة التمييز تقضى للقادسية الكويتى بلقب دوري 2017

بعد موسمين من تتويج الكويت بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، موسم (2016-2017) متفوقا على القادسية بفارق نقطتين، نجح عضو الجمعية العمومية بالقلعة الصفراء، فاروق العوضي، في انتزاع حكم من محكمة التمييز "آخر درجات التقاضي"، يقضي بأحقية العربي في نقاط مباراته مع الكويت.



ويعني هذا الحكم أن القادسية هو متصدر البطولة، وبالتالي أحقيته في الحصول على اللقب.



وكان العربي قد احتج على إشراك الكويت فهد الهاجري بداعي أن اللاعب كان موقوفا، إلا أن درجات التقاضي السابقة أقرت بصحة المشاركة، وأحقية الأبيض بلقب الدوري.



واستطاع العوضي الذي تدخل في درجة الاستئناف، بصفته عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية، أن ينتزع حكما تاريخيا، يقضي بعدم أحقية الكويت في نقاط المباراة، وبالتالي خصم 3 نقاط من رصيده.



وفي حال تنفيذ قرار المحكمة، فإن القادسية سيتوج باللقب الثامن عشر في تاريخه، فيما سيتم تجريد الكويت من اللقب الخامس عشر.



جدير بالذكر أن الكويت نجح في حسم 7 ألقاب خلال الموسمين الماضيين مقابل لقب واحد للقادسية.