مهاجم يوفنتوس مطلوب فى بريميرليج

يرغب إيفرتون الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، يريد إيفرتون ضم مويس كين، نجم يوفنتوس الصاعد، حيث أن الـ"توفيز" على استعداد لفعل أي شيء من أجل إحضاره لإنجلترا.



ولفتت إلى أن إدارة النادي الإنجليزي تريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مقابل 35 مليون يورو، حيث يعتبره إيفرتون وريثًا للوكاكو، الذي غادر الفريق في 2017 إلى مانشستر يونايتد.



وأوضحت أن يوفنتوس يريد، في حالة البيع، وجود شرط ينص على حق إعادة شراء اللاعب مقابل 45 مليون يورو.



ويرتبط كين بعقد مع السيدة العجوز حتى يونيو/ حزيران 2020، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق حول التجديد.



وشارك مويس كين في 17 مباراة بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف.