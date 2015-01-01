واشنطن: سلوك "الملالى" يعمق عزلة إيران الدولية

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إيران تعمق عزلتها الدولية وتزيد من المخاطر التي تواجهها، إثر إعلانها تخصيب اليورانيوم عن الحد المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



ومن خلال اجتماع وكالة الطاقة الذرية، أشارت واشنطن في بيان لها، إلى أن سلوك النظام الإيراني يعمق عزلته الدولية ويزيد المخاطر التي تواجهه.



وأضاف البيان، توسيع إيران لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولى، مؤكدة أنها لن تجدي في تخفيف العقوبات عن طهران.



وأشار البيان الأمريكي في اجتماع وكالة الطاقة الذرية: واشنطن مستعدة للمحادثات مع إيران من دون شروط مسبقة مع إمكانية العودة إلى علاقات طبيعية.



وكانت قد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عقد اجتماعها، اليوم الأربعاء، بشأن الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي، وعزمها تخصيب اليورانيوم بزيادة عن الحد المسموح به.