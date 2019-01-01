حياة نعمان عاشور وأنيس منصور بـ"ثقافة الدقهلية"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "يلا نعرف رموزنا" بمواقع فرع الدقهلية، للتعرف على أبرز الرموز في مختلف المجالات، فقدم قصرى ثقافة الطفل بالمنصورة وميت الفرماوي ومكتبتا كفر بهيدة وميت سلسيل حياة الكاتب المسرحي نعمان عاشور ابن ميت غمر، وتناول بيت ثقافة علي مبارك ببرمبال شخصية أحمد عبده الشرباصي ابن القرية الحاصل على وشاح النيل ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وتعرف رواد بيتى ثقافة السنبلاوين وبنى عبيد ومكتبتى بسنديلة وأتميدة على العالم فاروق الباز، أما بيت ثقافة سماد طلخا ومكتبات "تمي الأمديد، دماص، الدروتين، العيادية، الجوابر، شبرا سندي"، فقدمت حياة الكاتب الصحفي الكبير أنيس منصور ابن الدقهلية.



وتناولت مكتبة المجاهد حسن طوبار حياة المفكر أحمد لطفى السيد أحد رواد حركة النهضة والتنوير فى مصر ووصفه عباس العقاد بأنه بحق أفلاطون الأدب العربي، بينما تناول بيت ثقافة أجا حياة زكريا الحجاوى أحد رواد الفن الشعبي من مواليد المطرية محافظة الدقهلية، أما قصرى ثقافة نجيب سرور ومنية النصر فتناولا نشأة الشاعر على محمود طه أبن مدينة المنصورة من أعلام مدرسة أبوللو التي أرست أسس الرومانسية فى الشعر العربي، وتناول بيت ثقافة البصراط والمطرية حياة الشاعر سيد حجاب.